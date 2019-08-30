وزارة الخارجية: مجلس الامن اعتمد بالاجماع قرارا يقضي بالتمديد لقوات اليونيفيل لمدة سنة ويدين الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 01:31

وزارة الخارجية: مجلس الامن اعتمد بالاجماع قرارا يقضي بالتمديد لقوات اليونيفيل لمدة سنة ويدين الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية

منذ 1 ساعة 30 August، 2019
مجلس الامن
لبنان

اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان ” أنه وبعد محادثات مطولة ومفاوضات شاقة امتدت على مدى الأسابيع الماضية، وبجهود استثنائية لبعثة لبنان الدائمة في نيويورك، إعتمد مجلس الامن بالإجماع قرارا يقضي بالتجديد لقوات اليونيفيل لمدة سنة، وقد جاء التمديد من دون المس بولاية اليونيفيل، ومع المحافظة على عدد عناصرها تمكينا لها من القيام بواجباتها على أكمل وجه”.

اضاف البيان “كما أن القرار أدان ولأول مرة الإنتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية الجوية والبرية. لبنان يشكر جميع الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبه وساندته في إعتماد هذا القرار، الذي يؤكد مرة جديدة على حرص مجلس الأمن على استقرار لبنان والمنطقة والذي يدين بشكل صريح التعديات الإسرائيلية على لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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