الخارجية الاماراتية تعترف بتنفيذ ضربات جوية ضد قوات “حكومة هادي” في عدن – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2019 - 22:37

الخارجية الاماراتية تعترف بتنفيذ ضربات جوية ضد قوات “حكومة هادي” في عدن

منذ 23 mins 29 August، 2019
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