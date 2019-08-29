الجيش اليمني ينفذ عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k على مطار نجران الإقليمي استهدفت مرابض الطائرات الحربية وعطلت الملاحة الجوية فيه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 29 2019 - 22:38

الجيش اليمني ينفذ عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k على مطار نجران الإقليمي استهدفت مرابض الطائرات الحربية وعطلت الملاحة الجوية فيه

منذ 29 mins 29 August، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة