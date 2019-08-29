الشيخ دعموش من انصارية: حماية لبنان لا تتم الا بالوحدة الوطنية والتضامن

اكد مسؤول العلاقات الخارجية لحزب الله الشيخ علي دعموش في احتفال تأبيني في بلدة انصارية حضره النائب علي عسيران ورئيس تجمع الاسعديين المحامي معن الاسعد وفعاليات، انه “علينا ان نفتخر ونعتز بوجود مقاومة لبنانية هي من ضمن معادلة الشعب والجيش والمقاومة، وهذه المقاومة تحمي اليوم البلد من الصهاينة ومن الارهاب، وبالرغم من كل التهديد والوعيد الذي سمعناه على مدى الايام الماضية من اسرائيل فهي باتت خائفة ومرعوبة وتعيش حالت قلق وعلى اعصابها ومستنفرة كل قوتها لانها تعرف ان المقاومة لا يمكن ان تقبل او تسمح بكسر المعادلة ولا يمكن ان تقبل بأن يصبح لبنان ساحة مستباحة تفعل به ما تشاء”.

اضاف “اسرائيل باتت تخشى من دخول المقاومة الى الجليل في شمال فلسطين ولذلك هي تقيم جدارا على طول الحدود مع لبنان لمنع المقاومة لانها تعرف ان المقاومة في لبنان بما تملك من قدرات وامكانات وقوة وبما تملك من مجاهديها من ارادة وعزم ستكون قوة حازمة في اي حرب مقبلة، ولذلك هي تعمل على تجنب اي حرب في هذه المرحلة”.

وختم الشيخ دعموش “ان ما يعزز قوة لبنان في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الصهيونية هو وحدة الموقف الوطني فحماية لبنان في هذه المرحلة لا تتم الا بالوحدة الوطنية وبالتضامن الوطني ونحن في حزب الله نشيد بالاجماع الوطني اللبناني الرسمي والشعبي وخاصة بموقف رئيس الجمهورية وموقف رئيس مجلس النواب ومواقف القوى والاحزاب اللبنانية التي ادانت الاعتداء على الضاحية الجنوبية وكشفت بمواقفها عن وحدة الموقف اللبناني وتمسكه بحقه في الدفاع عن سيادته وعن ارضه وعن شعبه بكل الوسائل المتاحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام