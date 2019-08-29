الجيش اللبناني: توقيف مجموعة مرتبطة بأحد اكبر تجار المخدرات في برج حمود وبرمانا

أوقف الجيش اللبناني مجموعة مرتبطة باحد اكبر تجار المخدرات في منطقتي برج حمود ومنطقة مروج في برمانا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها “دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج حمود منزل المدعو (م.ن)، حيث أوقفته وبرفقته كل من المواطنين (ب.أ) و (ك.غ)”.

واضاف البيان “ثم دهمت الدورية المذكورة في محلة الدكوانة منزل الأخير، وضبطت داخل المنزلين كمية كبيرة من المخدرات وآلات لتصنيعها، وأسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة الخلوية واللاسلكية المختلفة. ويرتبط المذكورون بشكل وثيق بالمدعو (ع.م.)، وهو أحد كبار تجار المخدرات والممون الأساسي لهم”.

ولفت البيان الى انه “في محلة برمانا أوقفت دورية من المديرية أيضا المدعو (أ.س)، لقيامه بترويج المخدرات وضبطت بحوزته كمية مختلفة منها”، واشار الى ان “التحقيق مع الموقوفين بوشر بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام