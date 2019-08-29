لبنان: عقوبات مشددة لعناصر من “داعش” لتفجيرهم عبوات ناسفة في رأس بعلبك

أصدرت “المحكمة العسكرية الدائمة” في لبنان برئاسة العميد الركن حسين عبد الله الخميس حكما وجاهيا قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بحق اللبناني حسين الحسن وتغريمه مليوني ليرة لبنانية، والأشغال الشاقة مدة 15 عاما للبناني خالد حميد وتغريمه مبلغ سبعة ملايين ليرة، والأشغال الشاقة عشر سنوات للسوري نبيل الغاوي وتغريمه مليوني ليرة، وجرّدتهم جميعا من حقوقهم المدنية.

وأدانت المحكمة المتهمين المذكورين بجرائم “الانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي بقصد القيام بأعمال إرهابية، وعلى محاولة قتل مواطنين عبر زرع عبوات ناسفة في بلدة رأس بعلبك وتفجيرها، وإحداث تخريب في الممتلكات العامة، لكنّ جريمة القتل لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادتهم”.

وحكمت المحكمة العسكرية على المتهم أحمد وهبي بالسجن سنة واحدة، لعدم إبلاغه السلطات الأمنية عن نيّة المتهمين الثلاثة بتنفيذ أعمال التفجير.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام