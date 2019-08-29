الرئيس عون اختتم اقامته في “بيت الدين”: لتخطي سنوات الحرب وطالما انا معكم فلا خوف

اختتم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الخميس اقامته في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين بلقاء شعبي موسع ضم عددا كبيرا من أبناء منطقة الشوف ومن المنتسبين الى “التيار الوطني الحر”، طمأن في خلاله “الجميع من دون استثناء، والقلة التي ربما لا يزال لديها بعض القلق، الى ان ما حصل سابقا في الشوف خلال سنوات الحرب، كان خطأ تاريخيا او سلسلسة أخطاء ارتكبت من عدة اطراف”.

وقال الرئيس عون “ما حصل كان غير مسموح به إنسانيا ولا هو بعمل عقلاني، لكن خلال التاريخ، حصلت أمور مماثلة له، والانسان عليه ان يعيش مع الاحياء لا مع احقاد الماضي”، وتابع “من هنا أهمية قدرتنا على تخطي كل هذه الاحداث، لأنه اذا ما بقينا فيها لا يمكننا بناء المستقبل”، وأضاف “بالطبع لا يجب علينا ان ننساها كي لا نكرر اخطاءنا، وانا أؤكد لكم وأكرر بأن ما حصل انتهى الى غير رجعة وانا مسؤؤل عن كلامي”.

وأشار الرئيس عون الى ان “الحادثة المؤسفة الأخيرة التي حصلت في قبرشمون أعطت عبرة للجميع قائمة على ضرورة عدم تكرارها”، وقال “طالما انا معكم فلا خوف”، واضاف “اليوم يشكل خاتمة اللقاءات في قصر بيت الدين بلقاء الاحبة”، وأكد “مواصلة العمل من اجل تحقيق الانماء في المنطقة، من مستشفى دير القمر الى توسيع وتأهيل طرقات القرى وتلبية حاجاتها”، وتابع “انني ادعوكم الى العودة الى هنا، على الأقل لتمضية فصل الصيف لمن منكم لم يعد بعد، وذلك من اجل تأكيد تعلقنا بجذورنا لا سيما في المناطق التي لنا فيها ذكريات عزيزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام