إيران ستفرض قريباً عقوبات على متعاونين مع “المؤسسة الاميركية للدفاع عن الديمقراطيات”

صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن إيران ستفرض قريباً عقوبات على مجموعة من الاشخاص الذين لهم علاقة مع “المؤسسة الاميركية للدفاع عن الديمقراطيات”، لقيامها باعمال عدائية ضد الشعب الايراني.

موسوي صرح ان ايران لا ترى هذه المؤسسة على انها فكرية بل تعتبرها منظمة تنتحل صفة معهد فكري وتقوم وباستمرار بوضع خطط “الارهاب الاقتصادي” للحكومة الاميركية وتحفيزها على القيام باعمال عدائية ضد الشعب الايراني.

اضاف موسوي انه وبحسب القانون فسيتم قريبا الاعلان عن اسماء اول مجموعة تتعاون مع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الامريكية وتقديمها الى السلطة القضائية لاضافتها إلى قائمة العقوبات.

وصرح الناطق باسم الخارجية الايرانية ان قائمة الاسماء تشمل جنسيات مختلفة شاركت في اجراءات المؤسسة ضد الشعب الايراني .

المصدر: مهر