مجلس الوزراء اللبناني أقر استراتيجية الامن السيبراني

أقر مجلس الوزراء اللبناني معظم بنود جدول الاعمال، وأبرزها استراتيجية الامن السيبراني، فيما تم تأجيل البنود الاخرى الى الجلسة المقبلة.

وكان المجلس انعقد قرابة الأولى بعد ظهر اليوم في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وغياب نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزراء: السياحة اواديس كيدانيان، والصحة جميل جبق، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي،

الجراح

وبعد انتهاء الجلسة، صرح وزير الاعلام جمال الجراح للصحافيين: “لقد تم إقرار معظم البنود المدرجة على جدول اعمال مجلس الوزراء. وهناك بعض البنود الاخرى تم ارجاؤها الى الجلسة المقبلة لإحضار المزيد من الأرقام والدراسات المتعلقة بها”.

أضاف: “الموضوع الأهم هو الذي اختتمت به الجلسة، وكان فخامة الرئيس يحب الاستماع الى الاستراتيجية الخاصة بالامن السيبراني. ولقد تم عرضها من السيدة لينا عويدات في حضور رئيس المجلس الأعلى للدفاع. وحصل شرح مفصل لهذه الاستراتيجية، ونحن نعلن انطلاق هذه الخطة التي هي أساسية وضرورية لحماية شبكات الاتصالات والوزارات والحكومات من مخاطر الامن السيبراني. اليوم وضعت هذه الخطة موضع التنفيذ، بعد عرضها على فخامة الرئيس، وستبدأ اللجنة المكلفة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتدخل حيز التطبيق”.

سئل عن التعيينات القضائية، فأجاب: “هذه التعيينات لم تطرح اليوم”.

سئل: هل تم التطرق الى الوضع الأمني في البلد؟ أجاب: “لم يتم عرض الوضع في هذه الجلسة، باعتبار انه تم عرضه في الجلسة السابقة، وموقف الحكومة وفخامة الرئيس وكل البلد متضامن في شجب وإدانة العدوان الإسرائيلي. واهم رسالة في هذا الموضوع هي رسالة الوحدة الوطنية تجاه ما حصل من اعتداءات إسرائيلية، وكل الأمور الأخرى هي موضع متابعة من فخامة الرئيس ودولة الرئيس”.

خلوة

وكان سبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري تناولت جدول الاعمال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام