العلاقات الاعلامية في حزب الله تشكر كل المتضامنين معها وتعتذر عن استقبال المزيد من المتضامنين

اصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:

تتقدم العلاقات الإعلامية في حزب الله بالشكر الجزيل لكل المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والأحزاب والجهات السياسية والدبلوماسية اللبنانية والعربية والنقابية والحقوقية والفنية والإجتماعية والبلدية التي زارت مقر العلاقات الإعلامية متضامنة إثر التفجير الارهابي الذي حصل في منطقة معوض ليل السبت – الأحد الماضي، وأدى إلى تضرر مكاتبها، كما تتقدم بالشكر لكل من اتصل وتضامن وعبّر عن تأييده للمقاومة وحقها في الدفاع عن لبنان واللبنانيين. وتعتذر العلاقات الإعلامية عن استقبال المزيد من المتضامنين، معربة عن اعتزاز قيادة حزب الله بهذا الالتفاف الوطني والشعبي الواسع حول المقاومة.