سوريا والقرم توقعان اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري

وقعت سوريا وجمهورية القرم الروسية، اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري في إطار فعاليات معرض دمشق الدولي.

وأعلنت وزارة النقل السورية الخميس “تم في إطار اللقاء بين وفدي القرم وزارة النقل السورية التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التي وقعها عن الجانب السوري المدير العام لميناء اللاذقية أمجد سليمان وعن جانب القرم المدير العام لموانئ القرم البحرية سيرغي كفاسوف”.

ولفتت الوزارة الى ان “توقيع الاتفاقية بحضور نائب رئيس الوزراء في جمهورية القرم غيولرغي مرادوف ووزير النقل السوري على حمود، حيث ناقشا الجانبان خلال لقائهما تكثيف التعاون التجاري والاقتصادي بين شبه الجزيرة ولجمهورية العربية السورية ، وعلى وجه الخصوص، إقامة الاتصالات البحرية بين الموانئ”.

وذكرت الوزارة ان الاتفاقية تهدف إلى تطوير حركة الملاحاة البحرية بين موانئ شبه جزيرة القرم وسوريا”.

المصدر: سبوتنيك