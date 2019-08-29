توقيف 8 أشخاص بجرم مخالفة قانون الصيد البري شمالا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“باشرت القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي بملاحقة المخالفين للقانون رقم /580/ نظام الصيد البري في لبنان، فبعد تعميم بلاغنا بتاريخ 28/8/2019، وردت عدة شكاوى من مواطنين حول قيام أشخاص بإصطياد الطيور المهاجرة بكثافة في عدد من مناطق محافظة الشمال.

نتيجة للإستقصاءات والتحريات، التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي في مناطق: عكار العتيقة، والقبيات، وجبل تربل، وزغرتا، تمكنت بتاريخ اليوم 29/8/2019 من توقيف /8/ أشخاص لمخالفتهم القانون، وهم كل من:

س. ق. (مواليد 1999، لبناني)،إ. م. (مواليد 2002، من دون أوراق ثبوتية)، ع. ع. (مواليد 1989، لبناني)، ع. أ.(مواليد 2002، لبناني)، ع. ز. (مواليد 1982، لبناني)

ح. ج. (مواليد 1994، لبناني)، م. ص. (مواليد 1994، لبناني)، م. ب. (مواليد 1996، لبناني) .

وضبط في حوزتهم بنادق صيد مع متمماتها وآلات لجلب الطيور. أودعوا مع المضبوطات القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على استعداد لتلقي كل الحالات الموثقة لأي مخالفة للقانون المذكور أعلاه، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، فيديو…)، سواء من قبل المواطنين أو الجمعيات البيئية، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر حساباتنا twitter، Facebook، وعلى خدمة “بلغ”، على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام