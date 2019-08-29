للمرة 156 .. العدو الاسرائيلي يهدم قرية العراقيب بالنقب المحتل

هدمت سلطات العدو الإسرائيلي الخميس للمرة 156 قرية العراقيب في النقب الفلسطيني والمهددة بالتهجير والإخلاء.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الشرطة الإسرائيلية فككت خيام أهالي العراقيب ومزقتها وجرتها إلى خارج مسطح القرية واستولت على ممتلكات السكان من كراسي وفراش ومعدات منزلية وحاصرت مقبرة القرية وأجرت تخطيطا هندسيا على القبور”.

ولفتت المصادر الى ان “سلطات الاحتلال تواصل ملاحقة أهالي العراقيب وهدم القرية لدفع السكان على الهجرة القسرية، فيما صعدت من الاعتقالات للمواطنين وإبعادهم عن منازلهم، وكان آخرهم الشيخ صياح الطوري الذي أبعد عن القرية فور الإفراج عنه عقب انتهاء فترة محكوميته”.

وذكرت المصادر انه “في سياق التضييق على سكان العراقيب، فرضت محكمة إسرائيلية، قبل عدة أيام، غرامة قدرها مليون و600 ألف شيقل على أهالي القرية، وذلك مقابل تكاليف هدم مساكن القرية وإخلائها عدة مرات، بحجة “اقتحامهم أراضي جمهور بملكية الدولة”.

يشار الى انه يعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية بعضها مقام منذ مئات السنين ولا تعترف إسرائيل بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

المصدر: فلسطين اليوم