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August 29 2019 - 15:41

انفجار قوي في محافظة الجيزة المصرية

منذ 1 ساعة 29 August، 2019
علم مصر
علم مصر
عربي وإقليمي - مصر

أصيب 3 أشخاص إثر انفجار قارورة غاز أعقبها انفجار آخر لكابل كهرباء خلف منطقة “حدائق الفردوس” بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.
وأكدت وسائل إعلام مصرية أن انفجارا قويا هز منطقتي “حدائق الفردوس” و”دريم” بمدينة 6 أكتوبر فجر اليوم، تبعه تصاعد ألسنة اللهب في المنطقة الصحراوية المجاورة لأسلاك الضغط العالي.
وقال شهود عيان إن سيارات الإطفاء والإسعاف سارعت إلى مكان الانفجار، وتمكنت من السيطرة على الحريق ونقل 3 مصابين إلى المستشفى.
وأفاد موقع “الشروق” المصري بأن الانفجار تسبب في حريق محدود أتى على الأشجار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

المصدر: وسائل اعلام مصرية

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