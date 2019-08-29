حزب الله اطلق ماكينته الانتخابية تحضيرا للانتخابات النيابية الفرعية في صور

أطلق حزب الله ماكينته الانتخابية بلقاء أقيم في قاعة مسجد الإمام علي (ع) في محلة الحوش – صور، ذلك تحضيرا لاستحقاق الانتخابات النيابية الفرعية في قرى قضاء صور، حضره مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الل” عبد الله ناصر، وأعضاء الماكينات الانتخابية ولجان العلاقات العامة وقيادات حزبية وفاعليات وشخصيات بلدية واختيارية واجتماعية.

وقال ناصر “إننا نعلن وضع الخطة الانتخابية موضع التنفيذ، والبدء بالإجراءات العملية والتحضيرات اللوجستية والميدانية بفعالية حقيقية لإجراء الانتخابات بالشكل الأفضل والأمثل”، مشددا على “ضرورة المشاركة بكثافة في هذه العملية والتعاطي معها بمسؤولية عالية”.

كما تخلل اللقاء جلسة تنسيقية لأعضاء الماكينات الانتخابية، تم التباحث خلالها في الشؤون التقنية للاستحقاق مع تحديد الخطوات العريضة للعمل المطلوب فيه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام