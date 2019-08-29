تركيا: سنبحث عن بديل لمقاتلات “F-35” حال عدم حصولنا عليها

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده بحاجة إلى طائرات حربية، وستبحث عن بديل لمقاتلات “F-35” حال عدم الحصول عليها من قبل الولايات المتحدة.

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء مع نظيره الإستوني، أورماس راينسالو، في العاصمة الإستونية تالين، إن علاقات بلاده الاقتصادية مع روسيا جيدة، مشيرا إلى أنها تمثل واقعا في المنطقة ولا يمكن إنكاره.

ولفت إلى أن بلاده لم تستطع الحصول على منظومات الصواريخ الأمريكية، فاضطرت إلى شراء منظومة الصواريخ الروسية من طراز “إس-400”.

وتابع تشاووش أوغلو بالقول: “تركيا شريك في برنامج مقاتلات F-35، ونحن ننتج بعض أجزاء هذه المقاتلة الحربية، ونريد امتلاك هذه الطائرات ودفعنا 1.4 مليار دولار لذلك”.

وأكد: “نحتاج إلى طائرات حربية وفي حال لم نحصل على مقاتلات F-35 سنبحث عن بديل جديد، لكننا لا نفضل ذلك”.

وأعلنت موسكو وأنقرة، الثلاثاء الماضي، عن بدء المرحلة الثانية من عملية توريد منظومات الصواريخ للدفاع الجوي الروسية من طراز “إس-400” إلى تركيا التي اشترتها وفقا لعقد أبرمه الطرفان عام 2017، وتقدر قيمته بـ 2.5 مليار دولار، وعارضتها بشدة الولايات المتحدة، قائلة إن نشر هذا السلاح في الأراضي التركية يمثل خطرا على النظام الدفاعي للناتو.

وبدأت الولايات المتحدة، يوم 17 يوليو الماضي، وردا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات “إس-400″، تعليق مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات “F-35″، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر التعاون بين البلدين، فيما هددت بفرض عقوبات على الجانب التركي.

وعلى خلفية هذا التطور، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته معرض “ماكس-2019” للطيران والفضاء الدولي، أمس الثلاثاء، عن اهتمامه بشراء مقاتلات روسية من الجيل الخامس من طراز “سو-57″، ليؤكد له نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وجود هذه الإمكانية.

المصدر: وكالات