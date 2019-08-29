قاسم هاشم: كل التحية والانحناء للجيش الوطني على حدود الوطن

غرد النائب قاسم هاشم عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “لا عجب ان يتصدى الجيش الوطني اللبناني لطائرات العدو الاسرائيلي، فهذا هو الجيش اللبناني الذي تصدى ببطولة لدخول العدو الاسرائيلي في سبعينيات القرن الماضي في المنطقة الجنوبية الحدودية. واستمرت المواجهات في كل المراحل حتى يومنا ومعركة شجرة الكرامة وبذات الموقع شاهدة وعلامة فارقة في تاريخ الوطن. مرة جديدة تثبت معادلة الجيش والشعب والمقاومة انها معادلة للكرامة والسيادة والقرار. كل التحية والانحناء للجيش الوطني على حدود الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام