وفد علمائي فلسطيني هنأ حزب الله في صيدا بذكرى انتصار تموز – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2019 - 11:30

وفد علمائي فلسطيني هنأ حزب الله في صيدا بذكرى انتصار تموز

منذ 1 ساعة 29 August، 2019
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لبنان

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، وفدا علمائيا فلسطينيا من الهيئة الإسلامية الفلسطينية للرعاية والإرشاد برئاسة الشيخ سعيد القاسم الذي وجه التهنئة “لقيادة حزب الله بذكرى الإنتصار عام 2006 والتحرير الثاني، كما قدم الوفد التبريكات بشهداء العدوان الصهيوني على جنوب دمشق”.

وكان اللقاء فرصة للتباحث في كافة الاوضاع الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة العربية وآخر المستجدات الأمنية في مخيم عين الحلوة.

وشدد الجانبان على “ضرورة العمل على تأمين الإستقرار بشكل دائم في المخيمات.” كما تناول اللقاء “دور العلماء في تحصين الأمة من المؤامرات والفتن التي تستهدفها من أجل تفتيتها وتمزيق وحدتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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