القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ كروز مجنح مطار ابها السعودي

أطلقت القوة الصاروخية اليمنية صاروخ كروز من نوع قدس1 المجنح على مطار أبها الدولي، بحسب ما أفاد المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية. وأوضح العميد يحيى سريع أن الصاروخ استهدف مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في المطار، وقد أصاب هدفه بدقة عالية، وأدى إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وأشار العميد سريع إلى أن هذه العملية تأتي ردا على جرائم العدوان السعودي وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال الساعات الماضية 42 غارة جوية. وأكد العميد سريع أن العمليات مستمرة ضد النظام السعودي طالما استمر العدوان والحصار على اليمن وشعبه.

المصدر: العميد يحيى سريع