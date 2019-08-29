فلسطين المحتلة: مستوطنون صهاينة يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، مساء اليوم الأربعاء، منطقة المسعودية الأثرية شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة ومنتزه المسعودية الأثرية والتي تتبع لأراضي قرية برقة شمال مدينة نابلس، في محاولة لتنفيذ أطماعهم بالسيطرة على المنطقة التي تحوي آثارا لسكة حديد الحجاز التي انشأت أيام الحكم العثماني في فلسطين.

يشار إلى أن قطعان المستوطنين يهاجمون القرى والمدن الفلسطينية بشكل مستمر تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم