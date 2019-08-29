القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ كروز من نوع “قدس 1” مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في مطار أبها السعودي الدولي وتعطل الملاحة الجوية فيه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2019 - 03:19

القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ كروز من نوع “قدس 1” مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في مطار أبها السعودي الدولي وتعطل الملاحة الجوية فيه

منذ 3 ساعة 29 August، 2019
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