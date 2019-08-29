القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ كروز من نوع “قدس 1” مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في مطار أبها السعودي الدولي وتعطل الملاحة الجوية فيه – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 29 2019 - 03:19
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
29 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الجيش اللبناني: وحداتنا أطلقت النار على مسيرتين تابعتين للعدو الإسرائيلي حلقتا فوق مركز للجيش في العديسة فغادرتا
الجيش اللبناني: طائرة استطلاع ثالثة للعدو حلقت فوق منطقة كفركلا لبعض الوقت وما لبثت أن غادرت نحو الأراضي المحتلة
رئيس معهد بحوث الأمن القومي الصهيوني: جهود حزب الله الصاروخية تشكل تهديداً استراتيجياً رئيسياً "لدولة إسرائيل"
الجنرال احتياط عاموس يدلين: بدقة إصابة من 5 إلى 10 أمتار بإمكان حزب الله ضرب مراكز القوة الإسرائيلية
رئيس الجمهورية ميشال عون تابع تطورات العدوان الاسرائيلي على الضاحية عبر تقارير تحقيقات النيابة العامة العسكرية
الرئيس عون: سنعتمد خطاً تصحيحياً لتعزيز الاقتصاد وقد نشهد تدابير قاسية ولكن ضرورية ولن نخفي شيئاً كما كان يحصل سابقاً
الرئيس بري في لقاء الأربعاء: ما حصل من إجماع لبناني حول إدانة العدوان الإسرائيلي قبل أيام كان بمثابة أول بشائر الانتصار
إعلام العدو: استدعاء موضعي لقوات من الاحتياط في الشمال لسد نقص في العديد البشري خصوصاً في وحدات الاستخبارات
النائب رعد: لن نيأس ولن نتردد في مواصلة ملاحقة الفاسدين ويجب إحداث تحول في إدارة المال العام للحؤول دون سقوط البلد
قائد الجيش العماد جوزيف عون: ما قام به الجيش في هذه الجرود هو إنجاز لكل لبنان وسنكمل الطريق مهما طالت
فتح أوتوستراد البداوي في شمال لبنان بعد وعود تلقاها المعتصمون بإعادة ساعات التغذية إلى ما كانت عليه إبتداء من 15 أيلول
القوات المسلحة اليمنية: عمليتان لسلاح الجو المسير بطائرات قاصف 2K على موقع ومعسكر للعدوان بنجران وجيزان
حكومة عبد ربه منصور هادي التابعة للرياض تعلن استعادة السيطرة على القصر الرئاسي وكامل محافظة عدن في جنوب اليمن
وسائل إعلام يمنية: مقتل 8 عناصر من قوات هادي وجرح 28 خلال الاشتباكات الدائرة بمحافظة أبين
مراسل المنار: جيش الاحتلال يستهدف مرصداً للمقاومة في شمال قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ نحو المستوطنات القريبة
مسؤول رفيع في البيت الأبيض يقول إن الشق السياسي من صفقة القرن لن يعرض قبل انتخابات الكنيست في كيان العدو
انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 تحت شعار "من دمشق إلى العالم" بمشاركة 38 دولة عربية وأجنبية
المجلس الأعلى الإسلامي في العراق: سيادة العراق خط أحمر وينبغي اتخاذ موقف موحد حازم ورادع للحؤول دون المس بها
رئيس مجلس العموم البريطاني: تعليق أعمال البرلمان من قبل جونسون "فضيحة دستورية" هدفها منعه من مناقشة بريكست
البيرو وكولومبيا تقترحان عقد قمة طارئة بشأن غابات الأمازون لتنسيق استراتيجية لحمايتها من الحرائق غير المسبوقة فيها
المجموعة النفطية الإيطالية العملاقة "إيني" تعلن اكتشاف حقل مهم للنفط والغاز في دلتا النيجر في جنوب نيجيريا
السلطات اليابانية تطلق إنذارات قصوى بسبب تساقط أمطار غزيرة في جنوب غرب البلاد تسببت بفيضانات واسعة
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتهم الصين "بانتهاك الملكية الفكرية وسرقة تصاميم طائرة أف - 35"
إيطاليا: اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية من حركة خمس نجوم والحزب الديموقراطي بزعامة ماتيو سالفيني
القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ كروز من نوع “قدس 1” مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في مطار أبها السعودي الدولي وتعطل الملاحة الجوية فيه
منذ 3 ساعة
29 August، 2019
التعليقات
ذات صلة
القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ كروز مجنح مطار ابها السعودي
وزارة الخارجية العراقية: ندين تصريحات وزير خارجية البحرين بشأن الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي العربية
الطيران الإسرائيلي يقصف موقعاً للمقاومة شمال قطاع غزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}