وزارة الخارجية العراقية: ندين تصريحات وزير خارجية البحرين بشأن الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي العربية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2019 - 03:19

وزارة الخارجية العراقية: ندين تصريحات وزير خارجية البحرين بشأن الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي العربية

منذ 3 ساعة 29 August، 2019
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