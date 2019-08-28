مراسل المنار : جيش الإحتلال يستهدف مرصدا للمقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 28 2019 - 23:37

مراسل المنار : جيش الإحتلال يستهدف مرصدا للمقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة

منذ 2 ساعة 28 August، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة