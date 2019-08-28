الوزير جبق استقبل وزير الصحة العراقي: مستعدون لدعم العراق بكل إمكانياتنا التقنية والمهنية

وصل الى بيروت، مساء اليوم، وزير الصحة العراقي علاء الدين علوان، آتيا من عمان في زيارة رسمية للبنان تستمر حتى يوم السبت المقبل، يجري خلالها سلسلة لقاءات ومحادثات مع نظيره اللبناني وزير الصحة الدكتور جميل جبق، كما سيزور الوزير علوان خلال وجوده في لبنان بعض المستشفيات الحكومية والخاصة ومصانع الأدوية في لبنان.

وكان في استقباله في صالون الشرف بالمطار وزير الصحة الدكتور جميل جبق والمدير العام للوزارة الدكتور وليد عمار وسفير العراق الدكتور علي العامري وأركان السفارة.

علوان

في المطار تحدث علوان عن زيارته الى لبنان فقال:”هذه زيارة مهمة بالنسبة للقطاع الصحي في العراق . فلبنان هو بلد عزيز جدا على العراق وان تقوية التعاون بين القطاعين الصحيين اللبناني والعراقي هو من أولوياتنا، ومنذ فترة قليلة جدا وقعت اتفاقية تعاون في القطاع الصحي بين البلدين وكنا سعيدين جدا بزيارة الوزير جبق للعراق، وسنناقش خلال هذه الزيارة تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت في العراق ونتمنى تنفيذ فقرات هذه المذكرة، وان يكون التعاون أكثر في مجالات عديدة، منها الوقائية العلاجية وإخلاء المرضى، كذلك في مجال استخدام الفرق الطبية والتدريب وتعزيز القدرات، كما في مجال التعاون بين البلدين في الوقاية من انتقال الأمراض المعدية”.

أضاف: “نأمل أن تكون الزيارة مباركة ونقدم شكرنا وتقديرنا العالي جدا للوزير جبق وللاخوة في وزارة الصحة اللبنانية على التعاون الرائع، خلال الأشهر الماضية التي ساعدتنا في حل بعض الاحتياجات والمشاكل ونتمنى أن يستمر هذا النوع من التعاون”.

وتابع : “سوف نركز في النقاش مع الوزير جبق والمسؤولين في الوزارة على التنفيذ، حيث ان هناك فقرات في مذكرة التفاهم تستحق أن نبدأ بتنفيذها في أقرب وقت ممكن”.

جبق

من جهته رحب الوزير جبق بنظيره العراقي وقال:”أرحب بالزميل والصديق الدكتور علاء الدين علوان في بلده الثاني لبنان، نسعى اليوم الى تطوير كل العلاقات ما بين لبنان والعراق الى أعلى المستويات وإن كان يعنينا بشكل أساسي القطاع الاستشفائي في العراق وفي لبنان”.

أضاف: “وقعنا اتفاقية تفاهم بين لبنان والعراق منذ حوالى الشهرين تقريبا ونحن اليوم بصدد بدء تنفيذ هذه المذكرة لكي يستطيع شعبانا أن يتعاونا بكل ما يقدم الافادة للمواطنين اللبنانيين والعراقيين ونحن على استعداد كامل كدولة لبنان لدعم دولة العراق الشقيق بكل إمكانياتنا التقنية والمهنية، بما يخص قطاع الدواء والاستشفاء وتدريب الكوادر المهنية والعلمية في العراق.

وتابع جبق: “أعلنا مرارا ان كل المواطنين العراقيين الذين يأتون الى لبنان للاستشفاء سوف يتم التعامل معهم كالمواطنين اللبنانيين وليس هناك أي فرق بينهم، ونحن ننظم هذا العمل كي لا يتعرض أحد المرضى للغبن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام