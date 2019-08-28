طائرة استطلاع معادية خرقت أجواء مروحين

اختفاء طائرة حربية فرنسية من على الرادارات شرقي فرنسا

اختفت طائرة حربية فرنسية من طراز ميراج 2000 من على الرادارات بين منطقتي جورا ودوبس شرقي فرنسا، في وقت الظهيرة، بحسب ما افادت “اذاعة فرانس انفو”. وأضافت الإذاعة نقلا عن القاعدة الجوية “نانسي أوشي” إن “الطائرة لم تكن محملة بالأسلحة، ومن غير المعروف حتى الآن إذا ما كانت تحطمت أم ...