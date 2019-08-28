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August 28 2019 - 23:38

طائرة استطلاع معادية خرقت أجواء مروحين

منذ 2 ساعة 28 August، 2019
طائرة استطلاع
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في صور أن طائرة استطلاع معادية، نوع MK، خرقت أجواء بلدة مروحين الحدودية، في القطاع الغربي – قضاء صور.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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