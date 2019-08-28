إعلام العدو : سقوط صاروخ في مستوطنات غلاف غزة بعد ان جرى اطلاقه من شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2019 - 23:38

إعلام العدو : سقوط صاروخ في مستوطنات غلاف غزة بعد ان جرى اطلاقه من شمال القطاع

منذ 2 ساعة 28 August، 2019
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