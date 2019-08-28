ترامب يشيد بجونسون بعد قراره تعليق أعمال البرلمان البريطاني

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد قراره المثير للجدل تعليق أعمال البرلمان البريطاني مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في

31 تشرين الأول/أكتوبر.

وكتب ترامب على تويتر “بوريس هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة”، معتبرا أنه سيكون من “الصعب جدا” لزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة جونسون.

وأعلن جونسون الأربعاء تعليق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع الثاني من أيلول/سبتمبر حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: ا ف ب