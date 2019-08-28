الأمن العام: تأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين من لبنان إلى سوريا غدا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2019 - 19:22

الأمن العام: تأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين من لبنان إلى سوريا غدا

منذ 43 mins 28 August، 2019
الامن العام
لبنان

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنها “ستقوم غدا اعتبارا من السادسة صباحا، بتأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين من مناطق مختلفة في لبنان إلى سوريا عبر مراكز المصنع، العبودية والقاع الحدودية، وعرسال عبر معبر الزمراني على الحدود السورية.

وفي ما يلي نقاط التجمع:
– طرابلس: محلة المعرض.
– العبودية: ساحة المركز.
– النبطية: مدرسة حسن كامل الصباح.
– صيدا: الملعب البلدي – الاولي.
– بيروت: المدينة الرياضية.
– برج حمود: الملعب البلدي.
– المصنع: ساحة المغادرة.
– القاع: ساحة المغادرة.
– حاصبيا: سوق الخان.
– عرسال: وادي حميد – معبر الزمراني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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