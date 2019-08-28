طالبان تؤكد أن المحادثات مع الولايات المتحدة توشك على التوصل لاتفاق نهائي

أعلن ناطق باسم حركة طالبان أن المحادثات مع الولايات المتحدة أوشكت على التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيراً إلى أنها ستستمر اليوم أيضا في العاصمة القطرية الدوحة. وأضاف شاهين “نأمل أن نزف قريبا لشعبنا التواق إلى الحرية أخباراً سارة”، حسب زعمه.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية الثلاثاء، أن مندوبي الولايات المتحدة وحركة طالبان في مباحثات الدوحة انتهوا من صياغة “الاتفاق النهائي للسلام”، ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاقية الأربعاء. وكان ممثلو الولايات المتحدة وحركة طالبان قد بدأوا، الخميس الماضي، الجولة التاسعة من مباحثاتهم في العاصمة القطرية الدوحة بغية استكمال البحث حول النقاط الخلافية المتبقية والتوصل لاتفاق بين الطرفين قبل بداية شهر أيلول/سبتمبر وهو الموعد الذي حدده وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للتوصل لاتفاق بين الجانبين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية