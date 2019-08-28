ظريف من اليابان: ايران لا تسعى لزيادة التوترات في المنطقة

أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية محمد جواد ظريف، خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن “ايران لا تسعى لزيادة التوترات مع امريكا في الشرق الأوسط”. وبحسب وكالة كيودو اليابانية، أضاف ظريف، خلال لقائه آبي الذي عقد في مدينة يوكوهاما الساحلية، ان ايران تدعم الجهود اليابانية في تقليل التوترات في المنطقة وخاصة في الشرق الاوسط. وقال رئيس الوزراء الياباني، خلال اللقاء ان حكومته لطالما كانت تسعى لتقليل التوترات في المنطقة وانها ستستمر بجهودها الدبلوماسية بهذا الشأن.

وبرغم الخروج الامريكي من الاتفاق النووي فقد طلب آبي من ظريف ان تبقى ايران في الاتفاق. وافاد مراسل وكالة ارنا ان الجانبين بحثا في اللقاء العلاقات الثنائية واحدث مستجدات الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وكذلك اهم القضايا الاقليمية والدولية ومنها الاوضاع في الخليج الفارسي والشرق الاوسط والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل عصر امس الثلاثاء (حسب التوقيت المحلي) إلى طوكيو والتقى نظيره الياباني تارو كونو في مدينة يوكوهاما الساحلية. وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وآخر التطورات والتحركات الدبلوماسية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وكذلك أهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك بما فيها الظروف التي تعيشها منطقة الخليج الفارسي والشرق الأوسط. وقبل زيارته الى طوكيو، قام وزير الخارجية الإيراني بزيارة العاصمة الصينية بكين اول أمس الإثنين، والتقى نظيره الصيني “وانغ يي”. ويغادر ظريف اليابان، اليوم الاربعاء متوجها إلى ماليزيا المحطة الأخيرة من جولته الآسيوية.

المصدر: ارنا