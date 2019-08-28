اللواء باقري: قوة واقتدار ايران منعتا امريكا من الاعتداء على ايران

أشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري الأربعاء، إلى اسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة “غلوبال هوك”، قائلاً إن “الامريكيين الذين ارتكبوا الكثير من الجرائم بحق البشرية زعموا أنهم تراجعوا عن أي اجراء عدواني ضد ايران بسبب احتمال سقوط عدد من الضحايا، إلا أنهم تراجعوا بسبب قوة واقتدار الشعب الایراني”.

وأكد اللواء محمد باقري، في كلمة خلال مراسم تكريم عدد من الباحثين في القوات المسلحة، أنه “لم يكن هنالك في البلاد أي مستشار عسكري اجنبي منذ انتصار الثورة الاسلامية لغاية الآن وان كل ما تحقق نابع من التوجيهات القيمة والسديدة للقيادة الحكيمة وهمم وعزيمة الشعب والتي في ظلها تمكنت الجمهورية الاسلامية من التحرك بشموخ وثبات على صعيد الأمن والدفاع وتسلق قمم التقدم والتحرك الى الأمام”. واشار الى “اشعاعات الثورة الاسلامية والاستلهام منها كالانتصارات التي حققها حزب الله لبنان وتصديه للاعتداءات الصهيونية ونجاحات انصار الله والقضاء على الجماعات الارهابية وعلى رأسها داعش في سوريا والعراق”.

كما نوّه الى “جرائم تحالف العدوان السعودي ومجازره وممارساته الوحشية ضد الشعب اليمني الأعزل على مدى الاعوام الخمسة الاخيرة فيما العالم لا يحرك ساكنا”، مضيفاً “إلا ان حركة انصارالله تصنع الصواريخ والطائرات المسيرة بعيدة المدى وتسقط طائرات الـ “اف 16″ واحدث الطائرات المسيرة المعادية”.

المصدر: ارنا