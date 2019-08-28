قائد الجيش من جرود عرسال: وجودنا هنا رسالة لكل إرهابي بأننا لن ننسى شهداءنا وإنه سيدفع ثمن غدره

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجية في بيان انه في الذكرى السنوية الثانية لمعركة “فجر الجرود”، زار قائد الجيش العماد جوزاف عون منطقة وادي الدب في جرود بلدة عرسال، حيث وضع إكليلا من الزهر على النصب التذكاري للعسكريين الشهداء الذين خطفوا على أيدي المنظمات الإرهابية عام 2014، وأضاء شعلة لتخليد ذكراهم وتضحياتهم.

وتوجه إلى عسكريي الوحدات المنتشرة في المنطقة بكلمة جاء فيها”هذا النصب هو رسالة للأجيال القادمة من عسكريين ومدنيين لتشهد على غدر الإرهاب، فوجودنا هو رسالة لكل إرهابي بأننا لن ننسى شهداءنا، وإنه سيدفع ثمن غدره”.

وأضاف “ما قام به الجيش في هذه الجرود هو إنجاز يسجل لكل لبنان وسنكمل الطريق مهما طالت، فالجيوش تبنى للدفاع عن أرضها وشعبها مهما بلغت التضحيات”.

وختم قائلا “منذ تأسيس الجيش اللبناني حتى تاريخنا هذا لا نزال نتذكر أول عسكري استشهد في ساحة المعركة، فقد استشهدوا لنبقى، وستبقى هذه الحادثة في ذاكرتنا ليعيش الوطن بخير وأمان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام