قطع اوتوستراد المنية العبدة بالاتربة والسيارات بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2019 - 08:40
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تكتل لبنان القوي النيابي يرفض محاولة العدو الإسرائيلي تغيير قواعد الاشتباك القائمة منذ العام ألفين وستة
قطع اوتوستراد المنية العبدة بالاتربة والسيارات بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة
منذ 9 mins
28 August، 2019
لبنان
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