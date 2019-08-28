قطع اوتوستراد المنية العبدة بالاتربة والسيارات بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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August 28 2019 - 08:40

قطع اوتوستراد المنية العبدة بالاتربة والسيارات بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة

منذ 9 mins 28 August، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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