البرازيل ترفض 20 مليون دولارمساعدة من مجموعة السبع لإخماد حرائق الامازون

رفضت البرازيل رفضا قاطعا 20 مليون دولار كمساعدة طارئة من دول مجموعة السبع لإخماد الحرائق في غابات الامازون، مؤكدة رغم اتساع النيران في مطلع الأسبوع أن الحرائق “تحت السيطرة”.

وأكد أونيكس لورنزوني كبير موظفي إدارة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي يمارس مهاما موازية لرئيس حكومة، رفض برازيليا مساعدة السبع، موضحا “نقدّر (العرض) لكنّ هذه الموارد قد تكون مفيدة أكثر لإعادة تشجير أوروبا”.

وعلى صعيد مكافحة الحرائق، أعلن وزير الدفاع البرازيلي فرناندو أزيفيدو إي سيلفا أن حرائق الأمازون “تحت السيطرة” مع نشر أكثر من 2500 عسكري وهطول أمطار في غرب الأمازون، على ما اُفيد.

وقال الوزير إنه “كان هناك بعض المبالغة” في تقييم الوضع مؤكدا لصحافيين عند خروجه من اجتماع مع بولسونارو أن البرازيل عرفت “ذروات حرائق أكثر خطورة” في بعض السنوات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية