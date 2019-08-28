الداخلية الفلسطينية: استشهاد اثنين من عناصر الشرطة نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة وتقوم الأجهزة المختصة بفحص طبيعة الانفجار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2019 - 01:47

الداخلية الفلسطينية: استشهاد اثنين من عناصر الشرطة نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة وتقوم الأجهزة المختصة بفحص طبيعة الانفجار

منذ 2 ساعة 27 August، 2019
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