الداخلية الفلسطينية: استشهاد اثنين من عناصر الشرطة نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة وتقوم الأجهزة المختصة بفحص طبيعة الانفجار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2019 - 01:47
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المجلس الأعلى للدفاع بعد اجتماعه في بيت الدين: رئيس الجمهورية أكد على ضرورة الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه
المجلس الأعلى للدفاع يؤكد على حق اللبنانيين بالدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد اي اعتداء وهو حق محفوظ بميثاق الامم المتحدة
المجلس الأعلى للدفاع: وزارة الخارجية تقدمت بشكوى الى مجلس الامن الدولي ضد الاعتداء الاسرائيلي
مراسلة المنار: من الاجراءات المتفق عليها ضبط عملية بيع وشراء واستيراد كاميرات الدرون
تكتل لبنان القوي النيابي يرفض محاولة العدو الإسرائيلي تغيير قواعد الاشتباك القائمة منذ العام ألفين وستة
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البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ويدعو لوحدة الموقف الداخلي
مقتل 23 مسلحا من الجماعات الارهابية بنيران الجيش السوري على محور شرق مدينة خان شيخون بريف ادلب الجنوبي
رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي: نؤكد على استعداد العراق للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة على اي عدوان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل نظيره التركي رجب طيب اردوغان ويبحث معه التطورات الدولية والعلاقات الثنائية
بوتين: سيتم نقل الغاز الروسي الى أوروبا عبر الأراضي التركية ولدينا خطط لتطوير التعاون بشأن الطيران العسكري والمدني
اردوغان: لدينا تعاون كبير وزيارتي لروسيا اليوم لها أهمية كبيرة وستشكل دفعة كبيرة لعدد من المواضيع المهمة
تيار الوفاء الاسلامي وحركة الحريات والديمقراطية في البحرين تدينان العدوان الاسرائيلي على العراق وسوريا ولبنان
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً جديداً متوسط المدى من نوع "قاصم" على تجمعات للجيش السعودي في سقام بنجران
مصادر يمنية: مواجهات عنيفة بين المسلحين التابعين لقوى العدوان في مدينة شقرة بمحافظة أبين
قوى الحرية والتغيير السودانية: سلمنا رئيس الوزراء قائمة ترشيحاتنا ومن المنتظر أن يعلن عن تشكيلته الحكومية الأربعاء
وزير الخارجية الياباني: اتفقت مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف للحفاظ على الاتصالات الوثيقة بين البلدين
الداخلية الفلسطينية: استشهاد اثنين من عناصر الشرطة نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة وتقوم الأجهزة المختصة بفحص طبيعة الانفجار
منذ 2 ساعة
27 August، 2019
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