زنغنه: إيران قادرة على استعادة حجم إنتاج النفط الذي كان قبل العقوبات

أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن إيران قادرة على استعادة مستوى إنتاج النفط الذي كان قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية، خلال 3 أيام.

وقال الوزير الإيراني، اليوم الثلاثاء: “نحتاج إلى 3 أيام لإعادة الإنتاج إلى المستويات التي كانت قبل التقليص”.

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات على إيران العام الماضي، عقب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

وأكدت الإدارة الأمريكية أنها تسعى لتقليص العائدات النفطية إلى الصفر من خلال العقوبات على قطاع النفط في إيران.

المصدر: وكالة رويترز