الجراح بعد جلسة الحكومة: إتصالات تجري لوقف الإعتداءات الاسرائيلية وسنتقدم بشكوى لمجلس الأمن

أعلن وزير الاعلام في الحكومة اللبنانية جمال الجراح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان “رئيس الحكومة افتتح الجلسة بإدانة الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان وان إتصالات كثيفة تجري لوقف هذه الإعتداءات وستتقدم الحكومة اللبنانية بشكوى الى مجلس الأمن”.

واشار الجراح الى ان “المجلس الأعلى للدفاع سيعقد اجتماعا اليوم للبحث في الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان”.

من جهته، اعلن وزير البيئة فادي جريصاتي “اننا قدمنا خطة للنفايات وحددنا المطامر”، وقال “لمن يريد انتقادنا فليقدم لنا الحل”، واضاف “لم يتخذ اي قرار بالنسبة لمطمري الجديدة وبرج حمود وكذلك مطمر الكوستا برافا وعدم الاتفاق لا يعني الخلاف”.

واشار حريصاتي الى انه “أعطيت مهلة اسبوعين، وسنكون حددنا 3 مواقع للتفكك الحراري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام