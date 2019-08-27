ما هي طائرة كوادكوبتر quadcopter المسيّرة التي سقطت في اعتداء الضاحية ؟

تعتبر هي طائرة كوادكبتر quadcopter المسيرة التي استهدف بها العدو الضاحية الجنوبية من الطائرات البارزة في عمليات المراقبة والبحث والاغتيال . ومن ابرز ميزاتها ومهامها:

– من الطوافات متعددة المراوح وتصنف من الطائرات العامودية

– تتميز بقدرتها على المناورة الجوية وتؤدي الحركات المعقدة من غير تدخل بشري

– تصل سرعتها القصوى الى 60 كيلومتر في الساعة

– تعتبر من ابرز الطائرات التفجيرية في العالم وتنفذ عمليات المراقبة والبحث والاغتيال

– تنفجر ذاتيا بواسطة الجهة المتحكمة بها ويمكنها تنفيذ اغتيالات بدقة عالية جدا

– تبث الطائرة بشكل فوري ودقيق لغرفة العمليات الارضية

– لها القدرة على تحديد اهدافها بدقة ويمكنها ضرب تلك الاهداف عن بعد

المصدر: موقع المنار