ما هي طائرة كوادكوبتر quadcopter المسيّرة التي سقطت في اعتداء الضاحية ؟ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 27 2019 - 17:33

ما هي طائرة كوادكوبتر quadcopter المسيّرة التي سقطت في اعتداء الضاحية ؟

منذ 55 mins 27 August، 2019
39e4e8eb-570a-4ec7-9fc9-0282c99a0406
لبنان

تعتبر هي طائرة كوادكبتر quadcopter المسيرة التي استهدف بها العدو الضاحية الجنوبية من الطائرات البارزة في عمليات المراقبة والبحث والاغتيال . ومن ابرز ميزاتها ومهامها:

2dd6bf38-b0e5-4d8a-9ffe-bdd1c0a90a4e

– من الطوافات متعددة المراوح وتصنف من الطائرات العامودية

– تتميز بقدرتها على المناورة الجوية وتؤدي الحركات المعقدة من غير تدخل بشري

– تصل سرعتها القصوى الى 60 كيلومتر في الساعة

– تعتبر من ابرز الطائرات التفجيرية في العالم وتنفذ عمليات المراقبة والبحث والاغتيال

– تنفجر ذاتيا بواسطة الجهة المتحكمة بها ويمكنها تنفيذ اغتيالات بدقة عالية جدا

– تبث الطائرة  بشكل فوري ودقيق لغرفة العمليات الارضية

– لها القدرة على تحديد اهدافها بدقة ويمكنها ضرب تلك الاهداف عن بعد

المصدر: موقع المنار

التعليقات