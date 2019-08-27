مدفعية الاحتلال الصهيوني تستهدف موقعاً للمقاومة الفلسطينية شرق البريج – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2019 - 17:33

مدفعية الاحتلال الصهيوني تستهدف موقعاً للمقاومة الفلسطينية شرق البريج

منذ 59 mins 27 August، 2019
مدفعية الاحتلال
عربي وإقليمي - فلسطين

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، مرصداً للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف رجال المقاومة.
وأفاد شهود عيان أن صوت انفجار قوي سمع شرق مخيم البريج ناجم عن قصف مدفعي لنقطة رصد تابعة للمقاومة، مؤكدين أن الانفجار لم يوقع خسائر بشرية في صفوف المقاومة.
يُشار إلى أن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة داخل موقع نحال العوز في منطقة مفتوحة ولم يبلغ عن وقوع اصابات، لافتاً إلى انه تم تفعيل صافرات الانذار فور سقوط القذيفة الصاروخية.
ويدعي الناطق باسم جيش الاحتلال سقوط قذائف صاروخية أخرى في الأراضي الفلسطينية قرب السياج الزائل.

المصدر: فلسطين اليوم

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