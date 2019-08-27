ايران تزيح الستار عن طائرة مسيرة جديدة في معرض مکس 2019 الروسي

ازاحت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية اليوم الثلاثاء الستار عن طائرة “مبين” المسيرة الايرانية الحديثة؛ وذلك خلال معرض “مكس 2019” الجوي الدولي المقام بروسيا.

وبدأت اليوم الثلاثاء اعمال معرض مكس 2019 الدولي للصناعات الجو – فضائية اعماله، بمشاركة ايران و16 دولة اخرى، في مركز المعارض الجوية بمدينة جوكوفسكي الروسية.

وتعد طائرة مبين المسيرة واحدة من احدث الطائرات من دون طيار ايرانية الصنع التي تم عرضها اليوم خلال معرض مكس 2019.

وبحسب المعلومات الصادرة عن الجناح الايراني ضمن معرض مكس 2019 الروسي، يبلغ طول هذه الطائرة 3 امتار وتزن 670 كغ، وهي قادرة على حمل مايبلغ 120 كغ من السلاح والاجهزة الضرورية في تنفيذ المهام الموكلة اليها.

كما تسطيع الطائرة المسيرة مبين التحليق على ارتفاع 45 الف قدم لفترة 45 دقيقة دون توقف، وتبلغ سرعة هذه الطائرة كحد اقصى 900 كم في الساعة.

علما ان معرض مكس للصناعات الجو- فضائية الروسي يضم في دورته الحالية (2019) اكثر من 340 شركة تمثل العديد من بلدان العالم والتي تقوم بعرض آحدث انجازاتها في المجالات الجوية والفضائية خلال هذا الحدث الدولي.

وفي السياق ايضا، تجدر الاشارة الى تقرير صادر عن معهد “روسي” للدراسات الستراتيجية، بعنوان “الطائرات المسيرة في الشرق الاوسط”، حول الدول الاقليمية المتقدمة في المجالات التقنية مثل ايران، وتركيا؛ والذي يؤكد على ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغم سنوات عديدة من الحظر الذي طال المجالات المختلفة بما فيها القوة الجوية في هذا البلد، لكنها تمكنت وبصورة مستقلة من تطوير صناعة الطائرات المسيرة لديها واستخدامها ضد الجماعات الارهابية في العراق وسوريا”.

وتطرق هذا التقرير الى عملية “احتجاز طائرة – ار، كي، 170 – الامريكية المسيرة من قبل القوات الايرانية”؛ مبينا ان الاخصائيين الايرانيين نجحوا عبر تقنية الهندسة العكسية من استنساخ قطع الطائرة الامريكية برمتها.

انتهى ** ح ع

المصدر: وكالة ارنا