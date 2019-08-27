اليمن: صاروخ “قاصم” الباليستي يستهدف تجمعات الجيش السعودي في نجران

أطلقت القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، صاروخا باليستيا متوسط المدى من نوع جديد لأول مرة يتم الكشف عنه على تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة في نجران.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: “بفضل الله وكرمه القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى نوع “قاصم” على تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة في سقام بنجران”.

وأكد العميد سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية مخلفا عشرات القتلى والجرحى، مشيرا إلى أن العملية موثقة بالصوت والصورة.

وأشار متحدث القوات المسلحة إلى أن “هذا الصاروخ نوع جديد دخل الخدمة قبل فترة، وقد أثبت فاعليته بشكل كبير، وسيتم الكشف عن تفاصيله -إن شاء الله- لاحقا في مؤتمر صحفي”.

ولفت إلى أن هذه الضربة أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة حيث كان العدو يحضر للزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الحدود.

وأشار العميد يحيى سريع إلى أن هذا الصاروخ هو الذي استهدف معسكر الجلاء بعدن.

وكان سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية لدى الجيش واللجان الشعبية نفذت، في الأول من الشهر الحالي، عملية مشتركة استهدفت عرضا عسكريا في معسكر الجلاء التابع للغزاة والمرتزقة بعدن أسفر عن عشرات القتلى بينهم قيادات.

المصدر: المسيرة