“تيار الوفاء وحركة حق” يدينان العدوان الصهيوني على العراق وسوريا ولبنان

أدان “تيار الوفاء الإسلامي وحركة الحريات والديمقراطية(حق)” في البحرين في بيان مشترك الثلاثاء “العدوان الإسرائيلي على العراق وسوريا ولبنان”، واعتبرا ان “العدوان يأتي نتيجة لتقدم محور المقاومة وهزيمة المحور الأمريكي الصهيوني في المنطقة”.

وتقدم تيار الوفاء الإسلامي وحركة حق “بالعزاء والمباركة لحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق بشهادة ثلة من المقاومين”، وأكدا على” إدانة العدوان الصهيوني وحتمية ردع جرائمه”.

ولفت التيار والحركة الى أن “تصريحات وزير خارجية البحرين حول العدوان الاسرائيلي لا يمثل الشعب البحريني الذي يعتبر إسرائيل عدو للأمة وأنه تصريح عكس صهيونية الوزير وعمالته”.

المصدر: بريد الموقع