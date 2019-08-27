أبرز التطورات على الساحة السورية

المشهد الميداني والأمني:

دير الزور:

– خرجت تظاهرة في قرية الحصان بريف دير الزور الشمالي، احتجاجاً على ممارسات “قسد” في المنطقة وتردي الوضع الأمني في مناطق سيطرتها.

الحسكة:

– أصيبَ عدد من الأشخاص إثر انفجار دراجة نارية مفخخة، أعدّها مسلحون مجهولون، قرب مركز “العلاقات العامة” التابع لـ “قسد” في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

الرقة:

– ازالت “قسد” راياتها وأعلامها، وصور مسلحيها المقتولين، من مدينة تل أبيض على الحدود السورية _التركيّة، بريف الرقة الشمالي.

حماه:

– أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل 4 مسلحين من الفصائل المسلحة بنيران الجيش السوري، على محور قرية الكركات، شمال قلعة المضيق بريف حماه الشمالي الغربي.

المشهد العام:

محلياً:

– أعلنت “الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا” أنه في إطار التفاهمات الثلاثية فيما يخص أمن الحدود مع تركيا تم وضمن إطار المرحلة الاولى من التفاهمات المذكورة في ٢٤ من الشهر الجاري البدء بالخطوات العملية الاولى، وذلك في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي بإزالة بعض السواتر الترابية وسحب مجموعة من “وحدات حماية الشعب” والأسلحة الثقيلة إلى نقاطها الجديدة وتسليم النقاط الحدودية الى القوات المحلية.

وأضافت “الادارة” في بيان لها نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك أنه تم في ٢٦ من الشهر الجاري تنفيذ نفس الخطوات المذكورة في منطقة تل ابيض بريف الرقة الشمالي، مؤكدة وهذه الاجراءات التي قمنا بها تؤكد جدية التزامنا بالتفاهمات الجارية وحرصنا في التوصل الى حل كافة القضايا عن طريق الحوار السلمي مع دول الجوار.

كما أعلنت “قسد” ان قواتها ستنسحب من قطاع يمتد لمسافة بين 5 و14 كيلومتراً على الحدود التركية السورية، وفقاً للمحادثات الأميركية التركية، واضافت ان القطاع الحدودي المتفق عليه سيشمل مناطق ريفية ومواقع عسكرية.

– أرسلت الأمم المتحدة 35 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا من معبر “جيلوه غوزو” بولاية “هطاي” جنوبي تركيا.

دوليا:

– أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر المحاولات الأمريكية لتعطيل معرض دمشق الدولي ضارة بسوريا ومخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت الوزارة إن معرض دمشق الدولي السنوي الحادي والستين يفتتح في العاصمة السورية في 28 أب، وابتداءً من 22 آب يظهر على موقع السفارة الأمريكية في سوريا، الذي لا يزال يعمل على الرغم من أن البعثة الدبلوماسية الأمريكية قد توقفت في عام 2011، دعوات واحدة تلو الأخرى إلى عدم حضور معرض دمشق تحت تهديد العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية… الإدارة الأمريكية تهدد مباشرة أولئك الذين يرغبون في تطوير التعاون مع سوريا في المجالين التجاري والاقتصادي أو حتى مجرد النظر في هذه الآفاق.

وأضافت الوزارة أننا نعتبر استمرار حجب الولايات المتحدة لجهود القيادة السورية لإعادة إعمار البلاد بعد الأزمة، يضر وحدة وسيادة والسلامة الإقليمية لسوريا، ويتعارض بشكل مباشر مع نص وروح قرارات المجتمع الدولي بشأن سوريا، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أهمية المعرض الدولي في دمشق “بالنسبة لبلد يسير على طريق الاستقرار واستعادة الاقتصاد الذي تم تدميره نتيجة لهجوم الإرهاب الدولي، يصعب المبالغة في تقديره، من الواضح أن هذا الاحتمال لا يرضي أولئك الذين يدعمون بنشاط ويواصلون دعم القوى المعارضة للحكومة الشرعية في الجمهورية العربية السورية”.

– جدد وزير الخارجية العراقي “محمد على الحكيم” التأكيد على موقف العراق الثابت في الحفاظ على وحدة أراضي سورية ودعمه الحوار السوري السوري لحل الأزمة فيها.

ووفق بيان لوزارة الخارجية العراقية خلال لقاء الوزير الحكيم بالسفراء العرب المُعتمدين لدى بغداد، وأشار البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء استعراض الحكيم جُهُود العراق في تعزيز العمل العربيّ المُشترك، لتحقيق الأمن الجماعيّ، داعياً إلى أن تكون الأولويّات هي تعزيز الجُهُود المُشتركة بما يُحقق الأمن، والاستقرار في المنطقة.

كما أشار البيان إلى أن الحكيم بحث الأوضاع في كلّ من فلسطين، وسوريا، واليمن، وليبيا، والسودان، مجدداً تأكيد العراق لوحدة سوريا، وضرورة قيام حوار سوريّ-سوريّ؛ لإنهاء الأزمة القائمة فيها.

– أكد سفير إيران لدى لبنان محمد جلال فيروزنيا أن هدف العدوان الإسرائيلي على سورية دعم الإرهاب التكفيري الذي يقوم الجيش السوري مع حلفائه من جبهة المقاومة بإلحاق الهزائم به في ميادين القتال.

وقال فيروزنيا يوم أمس إن “محور المقاومة لن يسكت عن العبث الإسرائيلي المتمادي في المنطقة وسيرد عليه بشكل حاسم ودقيق ويقطع دابر اعتداءاته الهمجية”، محذراً الكيان الصهيوني من أنه يلعب بالنار في المنطقة وسيندم من جراء لعبته الخطرة هذه.

وأضاف فيروزنيا إن الإرهاب الصهيوني والإرهاب التكفيري هما وجهان لعملة واحدة ومكملان لبعضهما بعضا مجدداً التأكيد على أن محور المقاومة يقف صفاً واحداً في مواجهة التهديدات والاعتداءات الأمريكية الصهيونية.

المصدر: الاعلام الحربي