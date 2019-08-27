لبنان: قوى الامن توقف أخطر رؤساء عصابات سرقة السيارات

أوقف عناصر قوى الامن الداخلي في لبنان أحد أخطر رؤساء العصابات المتخصصة بسرقة سيارات حديثة الصنع.

وقالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان لها “نتيجة للمتابعة وعمليات الرصد الدقيقة، التي استمرت لمدة تقارب ثلاثة أشهر، وشملت محافظات البقاع والجنوب وجبل لبنان، تمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، من الإيقاع بأحد أخطر رؤساء العصابات المتخصصة بسرقة سيارات حديثة الصنع، ويدعى: ع. ش. (مواليد عام 1984، لبناني)”.

وتابع البيان ان “الموقوف ملقب بالمهيوب، وذلك بتاريخ 21/8/2019، أثناء انتقاله من بيروت إلى البقاع، حيث جرى توقيفه في محلة ضهر البيدر، بعد تنفيذ كمين محكم من قبل قوة من المكتب المذكور، وضبطت بحوزته مسدسا حربيا”، واضاف “بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة العديد من السيارات من مناطق مختلفة من محافظات الجنوب وجبل لبنان وبيروت، وبتهريبها إلى داخل الأراضي السورية، بالإشتراك مع آخرين، العمل جار لتوقيفهم”.

ولفت البيان الى ان “الموقوف مطلوب للقضاء بموجب /7/ ملاحقات عدلية، بجرائم: تأليف عصابة بقصد السرقة وسرقة سيارات”، وأشار الى ان “التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام