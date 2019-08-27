الشاعر السنغالي حماه الله صو يوقع ديوانه في مركز الملتقى اللبناني الثقافي -بيروت

دعا الملتقى الثقافي اللبناني والقنصلية السنغالية في لبنان ودار الولاء لصناعة النشر إلى حفل توقيع ديوان “شهقة أخرى لباوباب” للشاعر حماه الله شيخنا صو السادسة مساء الخميس 29 آب 2019 في مركز الملتقى الثقافي اللبناني، بيروت، طريق المطار، شارع مطعم الساحة الداخلي، خلف الألدورادو.

البرنامج

النشيدان الوطنيان اللبناني والسنغالي

كلمة رئيس لجنة العلاقات العامة في الملتقى الثقافي اللبناني الشاعر خليل عاصي

كلمة قنصل السنغال في لبنان المحامي زاهر مخدر

كلمة نقدية الشاعر فاروق شويخ

قراءات للشاعر المحتفى به حماه الله شيخنا صو

تقديم الشاعر بلال دياب

يلي الحفل توقيع الديوان.

المصدر: انترنت