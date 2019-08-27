سلاح الجو اليمني المسير يستهدف منظومة الإتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية بقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية شنها هجوما واسعا بالطيران المسير على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط استهدف منظومة الإتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، إن سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت منظومة الإتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

وأضاف العميد سريع أن هذا الاستهداف يأتي “ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال الـ 12 ساعة الماضية 40 غارة جوية”.

المصدر: المسيرة نت