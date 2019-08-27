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August 27 2019 - 07:36

الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس بعد الاعتداء الإسرائيلي على لبنان

منذ 5 ساعة 27 August، 2019
الامم المتحدة
الامم المتحدة

دعت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس، بعد اعتداء بطائرات مسيرة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة عاجزة عن تأكيد التقارير عن حادثة الأحد، وهي الأحدث في سلسلة الاعتداءات التي أبلغ عنها في المنطقة في الأيام الأخيرة.

وأضاف أن “الأمم المتحدة تدعو الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في التحرك والخطابات”.

كما أكد أنه من الضروري للجميع تجنب التصعيد والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة “أحيطت علما” بتصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي ندد بالعدوان باعتباره “إعلان حرب”.

وأشار المتحدث أيضا، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تلقى أيضا رسالة من الحكومة اللبنانية حول الموضوع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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