الاتحاد الأوروبي: ندعم سيادة لبنان لكن ملابسات حادث المسيرتين في بيروت غامضة

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن ملابسات حادث الطائرتين المسيرتين بضاحية بيروت الجنوبية لا تزال غامضة، داعيا كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، فيما أكد دعمه لسيادة لبنان.

وقال ناطق باسم الاتحاد لوكالة “سبوتنيك”، الاثنين، دون الكشف عن اسمه، “الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات عن قرب، ونلاحظ أنه بسبب نقص المعلومات المتحقق منها بشكل مستقل تظل ملابسات عدد من هذه الحوادث غير واضحة إلى الآن”.

وتابع المتحدث، حسب الوكالة، أن الاتحاد الأوروبي يشدد “على ضرورة احترام جميع الأطراف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ويرحب بتصريحات الحكومة اللبنانية أمس، والتي تؤكد دعمها للقرار”.

وأردف الناطق أن “الاتحاد الأوروبي من طرفه يؤكد مواصلته لدعم استقرار لبنان وأمنه وسيادته، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين”، وتابع قائلا: “يدعو الاتحاد الأوروبي إلى أقصى درجات ضبط النفس من جانب جميع الأطراف في المنطقة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك