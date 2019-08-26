الخارجية الروسية تحذر من اندلاع نزاع عسكري عقب تصعيد التوتر بسبب العمليات الإسرائيلية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2019 - 19:34

الخارجية الروسية تحذر من اندلاع نزاع عسكري عقب تصعيد التوتر بسبب العمليات الإسرائيلية (روسيا اليوم)

منذ 14 mins 26 August، 2019
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