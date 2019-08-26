فضل الله: لبنان أصبح قوة يحسب لها حساب وصار مؤثرا في معادلات المنطقة

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب حسن فضل الله إن “لبنان لم يعد كما كان في السابق مسرحا للعدو الإسرائيلي وساحة مفتوحة يدخل إليها متى يشاء، فهو بات يخشى من أن يدخل لبنان إلى الجليل”.

واضاف فضل الله “علينا أن لا نيأس من بلدنا، بل علينا أن نفتخر أن في بلدنا هذه المقاومة التي حررت الأرض وحمت الدماء والأعراض وهي من ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة تحمي البلد”، وتابع “لبنان اليوم أصبح قوة يحسب لها حساب وصار على الخارطة الإقليمية مؤثرا في معادلات المنطقة”.

وأشار فضل الله إلى أنه “في الوقت الذي تواجه فيه المقاومة التحديات لحماية لبنان من الخطرين الإسرائيلي والتكفيري وتقدم التضحيات، هناك من يعمل على شل مؤسسات الدولة ونهب مقدراتها”، وتابع “نحن دعونا وسندعو إلى محاسبة أولئك الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار”.

ودعا فضل الله “القضاء والحكومة اللبنانية لكي يقوما بواجباتهما ومسؤولياتهما لنعرف من هم هؤلاء الذين يتلاعبون بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام